Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Para que serve a Ultrassonografia com Doppler da Aorta e Ilíacas

A Ultrassonografia com Doppler da Aorta e Ilíacas é um exame de imagem não invasivo que permite a avaliação da aorta, artérias ilíacas e de seu fluxo sanguíneo.

A partir dele, é possível avaliar e identificar problemas como:

Enrijecimento das artérias (aterosclerose);

Obstrução arterial;

Dissecção arterial;

Aneurismas;

Condições pós-cirúrgicas.

O objetivo principal da Ultrassonografia com Doppler da Aorta e Ilíacas é identificar qualquer condição na sua fase inicial de desenvolvimento, o que contribui significativamente para que o tratamento seja bem-sucedido.

O exame é realizado com o uso de um do ecógrafo um aparelho que emite sons de alta frequência através de uma sonda. Um transdutor recebe as respostas dos ecos emitidos e esses sinais são convertidos em imagens em um computador. Assim, é possível analisar os órgãos, estruturas, tecidos e a irrigação sanguínea da região, assim como possíveis coágulos.

