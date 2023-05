Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Papel do ultrassom no diagnóstico da esteatose hepática

A gordura no fígado, conhecida como esteatose hepática, pode ser identificada por meio de exames de imagem, incluindo a ultrassonografia, considerada não invasiva, segura e eficaz.

A avaliação é realizada por um médico radiologista, que utiliza um transdutor para enviar ondas sonoras de alta frequência para o fígado, refletidas pelos tecidos do órgão, capturadas e transformadas em imagens.

Como ocorre o diagnóstico da esteatose hepática por ultrassom?

No caso da esteatose hepática, as imagens transitórias do exame permitem avaliar a condição da enfermidade, desde o grau 1 (leve) até o grau 3 (grave). Além disso, o procedimento pode ser adotado para investigar também a presença de complicações associadas à doença, como fibrose e cirrose, identificadas pela textura do fígado e fluxo sanguíneo.

Em resumo, o ultrassom desempenha um papel fundamental no diagnóstico da esteatose hepática, permitindo a sua detecção precoce, a avaliação da gravidade e das complicações associadas. É um exame não invasivo, seguro e eficaz, que deve ser realizado por um médico radiologista treinado e experiente.

