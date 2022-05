Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – O que é o contraste na tomografia?

Centro de Imagem Aparecida de Goiânia: O contraste é um composto a base de iodo que promove maior definição às imagens tomográficas, melhorando a qualidade da informação morfológica fornecida pela tomografia. O uso de contraste é seguro e tem baixa incidência de efeitos colaterais.

O meio de contraste iodado é geralmente administrado por via oral antes do exame e/ou por via endovenosa durante a tomografia. Caso seja necessário o uso de contraste, o paciente deve ficar de jejum por até 8 horas.

O contraste é a base de iodo é contraindicado para pacientes com sensibilidade ou alergia a iodo ou mariscos do mar e para aqueles com problemas renais.

O contraste iodado pode ser classificado, quanto a sua capacidade de dissociação, em iônico ou não iônico.

