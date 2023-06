Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Está com dor no pé? O raio x pode auxiliar no diagnóstico.

A dor no pé é um problema que pode surgir e tem diferentes causas. Por meio do raio x do pé pode ser observado traumas, torções, deslocamentos, fraturas dos ossos dos pés, esporões, calcificações, além de processos inflamatórios, como tendinites e fascites que podem causar dor.

A radiografia do pé é um exame muito importante no diagnóstico das diversas patologias e usada frequentemente na presença de alguns sinais e sintomas como a dor no pé.

Para melhor estudo pode ser feitas algumas incidências radiológicas sendo as mais comuns:

Ântero-posterior (AP): produzida do dorso para a planta do pé;

Lateral: permite visualizar o perfil;

Oblíqua medial: visualiza um dos lados do pé com maior nitidez.

O método usa radiação ionizante para formar imagens e tem como principais vantagens a rapidez, simplicidade para sua realização e custo acessível.

