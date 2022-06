Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Diverticulite Aguda e o papel da tomografia no seu diagnóstico

A diverticulite é uma doença intestinal em que ocorre a inflamação e/ou infecção dos divertículos, que são pequenas pregas ou sacos presentes nas paredes internas do intestino, especialmente na última porção do cólon. A doença é mais comum em adultos acima de 40 anos, pessoas que sofrem de prisão de ventre crônica ou com uma dieta pobre em fibras.

A diverticulite aguda apresenta alguns sintomas como dor no abdômen, principalmente do lado esquerdo; inchaço; vômitos e prisão de ventre. Contudo, outros quadros clínicos que afetam o intestino grosso e outros órgãos do abdômen e da pelve como apendicite e câncer de colorretal podem causar sintomas semelhantes, por isso a tomografia do abdômen e pelve é o exame de escolha para determinar o diagnóstico diferencial devido à alta sensibilidade e especificidade.

Além disso, a colonoscopia que é um exame indicado para o diagnóstico da diverticulite, não pode ser realizado na suspeita do quadro agudo da diverticulite, devido ao risco de perfuração.

Agende sua tomografia no Centro de Imagem São Silvestre!

Contato: (62) 3230-2000

Celular / WhatsApp: (62) 99318-4818

Visite nosso site: https://centrodeimagemaparecida.com.br

Endereço: Avenida das Nações, N° 003, Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás.

Atendemos:

– Particular

– Unimed

– Ipasgo

– Imas

– Amil

– Mais Saúde

– Hapvida

Exames:

– Tomografia computadorizada

– Ultrassonografia

– Doppler Colorido

– Radiografia digital

– Punções guiadas por ultrassonografia