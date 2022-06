Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Venha fazer seus exames de imagem com segurança

O Centro de Imagem São Silvestre oferece aos pacientes segurança na realização dos exames. Por isso contamos com uma estrutura composta por equipamentos modernos e seguros que diminuem a exposição do paciente à radiação. Adotamos medidas que visam manter a segurança de pacientes e colaboradores, como a manutenção constante dos equipamentos, equipe qualificada que atuam com responsabilidade e avisos nas salas de exame.

Nos exames de imagem que utilizam o raio X, o aparelho só gera a radiação no momento da aquisição das imagens do exame, que dura poucos segundos.

O Centro de Imagem São Silvestre se baseia no Princípio “ALARA”, que é um acrônimo em inglês que quer dizer “tão baixo quanto razoavelmente exequível”. Isso significa que em relação ao uso de radiação, deve-se utilizar a menor dose possível para alcançar determinado resultado através da redução do tempo e dose de radiação, distanciamento e blindagem com materiais que bloqueiem os raios X.

Venha fazer seus exames de imagem com segurança no Centro de Imagem São Silvestre em Aparecida de Goiânia.

