Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Sintomas da Pancreatite Aguda e importância do diagnóstico por imagem

Centro de Imagem Aparecida de Goiânia: Pancreatite aguda é um processo inflamatório agudo que tem como principais causas cálculos biliares e ingestão abusiva de álcool. O principal sintoma é a dor abdominal, localizada na parte superior do abdômen, que pode irradiar para as costas, de intensidade fraca de início, evoluindo para forte intensidade. Frequentemente é acompanhada por náuseas e vômitos e também pode haver febre e distensão abdominal.

A confirmação diagnóstica é realizada por meio de exame de imagem do pâncreas. A tomografia de abdômen é o melhor método de imagem por permitir uma boa visualização do pâncreas e as anormalidades associadas à pancreatite aguda. A tomografia com contraste pode, ser usada para avaliar a necrose pancreática, assim como a inflamação peripancreática e a presença de coleções de líquidos.

