Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Conheça os 6 principais exames pré-operatórios

Antes de realizar qualquer procedimento cirúrgico, o paciente deve passar por uma série de exames que irão determinar a sua condição de saúde. Além de hemograma, glicemia, coagulograma, ureia e creatinina, os exames de imagem e eletrocardiograma também são indispensáveis!

O exame de imagem irá variar de acordo com o tipo de cirurgia a ser realizada. Um dos mais comuns é a radiografia do tórax, que irá ajudar a verificar se existem quaisquer alterações no sistema cardiorrespiratório que possam causar complicações durante ou após o procedimento.

Outros exames de imagem comumente solicitados, são:

Ultrassonografia das mamas e das axilas para cirurgias nos seios;

e das axilas para cirurgias nos seios; Ultrassonografia do abdômen para abdominoplastia e lipoaspiração;

Tomografia dos seios da face para rinoplastia e outras cirurgias faciais.

Já o eletrocardiograma, também chamado de ECG, irá avaliar a atividade cardíaca, ajudando a determinar se existem anomalias no ritmo cardíaco, arritmias, hipertrofias e outras condições que possam causar complicações durante a operação.

Portanto, para garantir uma cirurgia segura, os exames de imagem e eletrocardiograma são fundamentais.

