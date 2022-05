Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Como funciona o exame de tomografia computadorizada?

Centro de Imagem Aparecida de Goiânia: No exame de tomografia, o paciente deve ficar deitado na maca do tomógrafo, que desliza para dentro e para fora de um túnel redondo. Durante essa movimentação, o aparelho de raio-x se move em 360 °C em torno do paciente, emitindo feixes de radiação em ângulos precisos e gerando várias imagens simultâneas. As imagens capturadas são combinadas por software e posteriormente resultando em imagens reais e tridimensionais.

A tomografia usa ondas eletromagnéticas assim como o raio-x, sendo um exame totalmente seguro e com baixa radiação. O exame é primordial para o diagnóstico de inúmeras doenças. Não existem contraindicações à realização de exames de tomografia computadorizada, devendo ser evitados em pacientes grávidas ou com suspeita de gravidez.

