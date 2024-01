Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Aproveite para fazer seu check-up nas férias!

Manter os exames em dia é fundamental para garantir uma boa saúde. Contudo, com a correria do dia a dia, muitas pessoas acabam deixando de lado os cuidados com a própria saúde. Por isso, as férias podem ser uma boa opção para colocar os exames em dia com muito mais tranquilidade e sem correria.

Para mulheres, o exame de ultrassonografia de mamas, para identificar alterações mamárias, nódulos, cistos, secreções e espessamento do tecido mamário, é essencial. Outro que não pode faltar é o ultrassom transvaginal, que verifica a presença de alterações em todas as estruturas da genitália interna, como vagina, útero, trompas e ovários.

Já para os homens, o ultrassom da próstata e abdominal são indispensáveis. O primeiro, permite identificar quaisquer alterações prostáticas, já o segundo avalia diversos órgãos como rins, fígado, pâncreas, vesícula biliar, baço e bexiga, além das artérias e veias do abdômen.

Por fim, tanto para homens, quanto para mulheres, o eletrocardiograma, que avalia a atividade elétrica do coração, e a tomografia, que permite analisar diferentes partes do corpo em busca de qualquer alteração, são recomendados.

