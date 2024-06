Campanha Dia Livre de Impostos reacende debate sobre reforma tributária

Follow on X

Nesta quinta-feira (6), a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem realizam o Dia Livre de Impostos, uma campanha nacional para conscientizar sobre a alta carga tributária no Brasil.

Lojistas de todos os estados e do Distrito Federal (DF) vendem produtos sem impostos, resultando em descontos de até 70%. Os participantes estão listados no site oficial, que também permite a comparação de preços com e sem impostos.

A campanha, em sua 18ª edição, visa sensibilizar a população e os parlamentares sobre a necessidade de uma reforma tributária. “Queremos discutir e diminuir a alta carga tributária sobre os produtos no Brasil”, disse Wagner da Silveira Jr, presidente da CDL-DF.

Hugo César Leite, coordenador do CDL Jovem/DF, criticou a gestão dos impostos e defendeu uma reforma que reduza a carga tributária, melhorando a qualidade de vida dos brasileiros.

José César da Costa, presidente da CNDL, afirmou que a campanha é especialmente relevante durante as discussões sobre a Reforma Tributária no Congresso Nacional.

Antonio Corrêa de Lacerda, conselheiro do Cofecon, destacou a distorção na tributação indireta no Brasil e vê a reforma tributária como uma oportunidade de corrigir isso.

Mais de 100 mil lojas participam este ano, em 1,5 mil municípios. Destaques incluem um posto de combustíveis na Barra da Tijuca, RJ, e cestas básicas em Nova Iguaçu sem impostos.

A CNDL espera beneficiar mais de 2 milhões de consumidores com os descontos. Em Brasília, longas filas se formaram em um posto de combustíveis participante, evidenciando a adesão dos consumidores à campanha.