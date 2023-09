Caiado destaca parceria com prefeitos ao entregar casas a custo zero em São João da Paraúna

Ação do Governo de Goiás beneficia 40 famílias em situação de vulnerabilidade social. Moradias foram construídas por meio do programa Pra Ter Onde Morar – Construção, da Agehab, via Goiás Social

O governador Ronaldo Caiado entregou na manhã desta terça-feira (12/09), 40 casas a custo zero no município de São João da Paraúna, a 150 quilômetros de Goiânia. Os investimentos provenientes do Fundo de Proteção Social de Goiás (Protege) totalizam R$ 4,5 milhões. Durante a entrega, Caiado destacou a parceria da gestão com os prefeitos municipais.

“Nunca tive a prepotência de achar que governo sozinho. É preciso de parcerias para gerar resultado na vida das pessoas. E é isso que conseguimos com esse programa, entrar em comum acordo para ter condições de investimentos em qualquer cidade de Goiás”, afirmou Caiado.

Para o chefe do Executivo, a parceria do governo estadual com a gestão municipal tem chegado a resultados promissores. “É a melhor safra de prefeitos que tivemos no estado. São referência em gestão pública, um disputa com o outro qual vai fazer mais, e assim nosso estado cresce cada vez mais.” O governador pontuou que, com a entrega destas casas, os moradores “vão ter dignidade e paixão pelo lugar que moram”.

Prontas para morar

Construídas por meio do programa Pra Ter Onde Morar – Construção, da Agência Goiana de Habitação (Agehab), via Goiás Social, as unidades habitacionais têm área construída de cerca de 42 metros quadrados e possuem sala de estar/jantar, cozinha, circulação, dois quartos, um banheiro, área de serviço coberta, quintal, acesso de pedestre cimentado e recuo frontal gramado.

As residências entregues estão prontas para morar, com infraestrutura de água, esgoto e ruas asfaltadas, além de isenção de impostos para documentação do imóvel. O Estado custeou as obras em parceria com a prefeitura, que doou o terreno. O prefeito do município, Ubirajara Antônio Duarte Júnior, conhecido como Juninho, destacou a parceria do Estado com a gestão municipal e elogiou o trabalho do executivo estadual.

“Este dia ficará marcado em nossa história e na vida dessas famílias que estão sendo contempladas com uma moradia a custo zero. São João da Paraúna recebeu de braços abertos o apoio do governo de Goiás, trabalhando sempre em parceria para trazer cada vez mais dignidade à nossa população.”

Juninho agradeceu ainda pelo recapeamento de uma das rodovias que corta o município: “São João da Paraúna vai ficar praticamente 100% com as rodovias estaduais recapeadas, graças ao nosso governador Ronaldo Caiado, com investimentos que somam mais de 2 milhões”, agradeceu.

Contemplado com uma das 40 unidades habitacionais, Watilas Daniel da Silva, a esposa e os três filhos se emocionaram e agradeceram ao governo de Goiás pelo sonho realizado. “Sempre trabalhei em fazenda, então se o patrão não gostava do nosso serviço, despedia, aí vinha a preocupação de procurar um lugar para morar. Agora não vou ter mais essa preocupação, eu e minha família vamos ter sempre um lugar para chamar de nosso.”

Presente na solenidade, o vice-governador Daniel Vilela citou a preocupação do governo de Goiás em levar para o interior, programas de moradia. “O Brasil sempre teve programas habitacionais muito arrojados, mas só nas grandes cidades, os pequenos municípios ficaram desassistidos de moradia e, graças ao governador Ronaldo Caiado, hoje vocês podem dizer que tem um lugar para morar”, destacou.

Sobre o programa

O programa Pra Ter Onde Morar – Construção é destinado às famílias com renda familiar de até um salário mínimo e que estejam com a inscrição atualizada no CadÚnico. Além disso, é preciso morar no município há pelo menos três anos, não ter casa própria e nem ter sido beneficiado anteriormente em programa de moradia. O Governo de Goiás já licitou a construção de cerca de 6 mil unidades habitacionais, em 130 municípios. A meta é que até 2026 sejam entregues 10 mil casas a custo zero aos goianos.

Presidente da Agehab, Alexandre Baldy diz que o objetivo é continuar ampliando cada vez mais o acesso destes moradores à oportunidade de ter um lar. Baldy ressalta que “no existe nenhum Estado no Brasil que entrega casas a custo zero como fazemos aqui hoje.”

Baldy destacou ainda a rapidez com que as casas são entregues, fazendo com que as pessoas que realmente precisam de assistência por parte do governo possam contar com o benefício. “É um programa que leva moradias para pequenas cidades, com dignidade e que permite que as famílias possam continuar onde elas cresceram”, finalizou.