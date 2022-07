Agora realizamos exame de Eletroencefalograma no Centro de Imagem Aparecida de Goiânia

O Eletroencefalograma (EEG) é um exame que analisa a atividade elétrica cerebral espontânea através da fixação de eletrodos sobre o couro cabeludo. O exame é simples, indolor, não invasivo, não tem contraindicação podendo ser feito em qualquer idade, desde recém-nascidos até pacientes idosos.

​O exame é indicado em casos de suspeitas de alterações da atividade elétrica cerebral, epilepsia ou suspeita clínica desta doença, distúrbios do sono, pacientes com alteração da consciência, avaliação diagnóstica de pacientes com outras doenças neurológicas (infecciosas, degenerativas) e psiquiátricas.

​

O eletroencefalograma é simples, indolor, não invasivo e pode ser feito em qualquer idade.

