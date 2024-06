A importância da NR 35 para segurança no trabalho em altura – Multimed Ocupacional Goiânia

A Norma Regulamentadora 35 (NR 35) é crucial para a segurança de trabalhadores que executam atividades a partir de 2 metros de altura. Esta norma estabelece medidas de proteção e requisitos mínimos para prevenir acidentes graves e fatais.

A NR 35 inclui a análise de riscos, o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e o treinamento dos colaboradores. A capacitação é essencial para que eles conheçam os riscos e utilizem os equipamentos corretamente. Além disso, a norma promove uma cultura de segurança, priorizando a prevenção de acidentes.

As empresas devem garantir que todas as etapas do trabalho em altura sejam seguras, reduzindo acidentes e evitando custos com afastamentos e multas. Portanto, a NR 35 é fundamental para a proteção dos trabalhadores, eficiência das empresas e cumprimento das leis.

