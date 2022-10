Tratamento Câncer de Próstata Goiânia – Quais os estágios do câncer de próstata

Conhecer o estágio do câncer de próstata ajuda na definição do tipo de tratamento e a prever o prognóstico da paciente.

Estágio I

É a fase mais inicial do tumor que ainda se encontra localizado somente na próstata. Geralmente não tem sintomas. O tratamento pode ser feito através de cirurgia ou radioterapia.

Estágio II

O tumor está localizado na próstata, porém com tamanhos maiores. Entre as opções de tratamento se encontram a prostatectomia radical com remoção dos linfonodos, radioterapia e\ou quimioterapia.

Estágio III

O tumor se estende através da cápsula prostática. Como opções de tratamento ainda podemos oferecer as técnicas de tratamento cirúrgico ou a combinação entre radioterapia e tratamento hormonal.

Estágio IV

É o estágio mais grave da doença que já se disseminou por todo o corpo. O tratamento tem como objetivo manter a doença sob controle, aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. As opções de tratamento podem incluir: cirurgia, quimioterapia, radioterapia e\ou hormonioterapia e medicamentos.

