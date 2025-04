Você tem gotejamento após a urinar? Sabia que pode ser um sinal de próstata aumentada!

Avalie o Post post

Aquela sensação de ter terminado de urinar, vestir-se e, pouco depois, notar que a cueca está molhada pode parecer algo simples — mas merece atenção. Esse gotejamento após a micção, embora comum em muitos homens, pode indicar alterações no trato urinário, e uma das causas mais frequentes é o aumento da próstata.

Com o passar dos anos, é natural que essa glândula cresça. No entanto, esse crescimento pode dificultar o esvaziamento completo da bexiga. Como resultado, parte da urina fica “presa” no canal urinário e acaba escapando depois. Além disso, o enfraquecimento dos músculos da região pélvica também pode contribuir para o problema.

Por isso, não ignore esse sinal. Embora pareça algo inofensivo, o desconforto frequente pode indicar que está na hora de procurar um urologista. Existem formas de diagnóstico e tratamentos eficazes — e, em alguns casos, até exercícios simples em casa podem ajudar.

Cuidar da saúde urinária é parte essencial do bem-estar masculino. Se você percebeu esse sintoma com frequência, procure um urologista para avaliação!

