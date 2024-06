Você conhece a técnica de sutiã interno para implante de silicone?

A técnica de sutiã interno na cirurgia de implante de silicone, cria uma espécie de suporte extra para as mamas. Seu principal objetivo é evitar que o peso dos seios cause flacidez ao longo do tempo, proporcionando firmeza, estabilidade e resultado estético a longo prazo!

O sutiã interno é feito por meio de suturas internas no sulco mamário com fio farpado especial conferindo reforço às estruturas das mamas, oferecendo sustentação adicional. Isso é especialmente útil para evitar o caimento precoce, e promover o melhor posicionamento da prótese de silicone.

O procedimento é realizado durante a cirurgia de implante e é adequado tanto para aumento quanto para mastopexia com prótese (lifting de mamas).

Ao considerar a cirurgia de implante de silicone, é essencial conhecer todas as técnicas disponíveis para garantir os melhores resultados possíveis. Consulte sempre um cirurgião plástico qualificado para avaliar a melhor abordagem para o seu caso específico.

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

