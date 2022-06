Urologista Goiânia – Quando se deve fazer a primeira consulta com o urologista?

A primeira consulta dos homens com o urologista deve ser no início da adolescência, assim como as mulheres que também iniciam as idas à ginecologista nesta fase.

O urologista avalia o desenvolvimento dos órgãos sexuais e orienta sobre doenças sexualmente transmissíveis. Também é realizado um exame físico com o objetivo de avaliar, observar e diagnosticar alguma doença.

O urologista é o médico responsável por fazer a prevenção de doenças como câncer de próstata, de testículo, de bexiga, cálculo renal, infecções urinárias, entre outras.

Após os 40 anos, as consultas devem ser periódicas com o objetivo de prevenir, principalmente, o câncer de próstata, e outras doenças que podem afetar a saúde masculina.

