Cirurgia Robótica Goiânia – Cirurgia robótica é grande aliada no tratamento do câncer

A Cirurgia Robótica é uma tecnologia inovadora que agrega benefícios aos pacientes.

A Cirurgia Robótica é uma técnica minimamente invasiva, que utiliza um sistema robótico composto por uma câmera 3d que permite uma visão ampliada, além de 4 braços robóticos com maior amplitude de movimentos, maior precisão e refinamento dos movimentos. Proporcionando, menores incisões, menor risco de sangramentos e de complicações pós-operatórias, rápida recuperação pós-operatória, com menos dor, retorno mais rápido as atividades diárias e melhores resultados clínicos e oncológicos.

No tratamento do câncer de próstata, a cirurgia robótica é uma grande aliada por diminuir os riscos de complicações e proporcionar ao paciente um retorno mais rápido à suas atividades diárias.

