Urologista Goiânia – Quais as diferenças entre cirurgia aberta, laparoscópica e cirurgia robótica?

Na Urologia existem 3 tipos de cirurgias:

Cirurgia aberta

Na cirurgia convencional também é conhecida como cirurgia aberta é realizada um grande corte para acessar o órgão. Como consequência pode acarretar maior risco de sangramento, maior dor no pós-operatório, maior tempo de internação, recuperação da continência urinária mais demorada e uma cicatriz maior.

Laparoscópica

Trata-se de uma cirurgia minimamente invasiva que através de pequenas incisões são introduzidas pinças que são manipuladas pelo médico e uma microcâmera que transmite as imagens por monitores de vídeo.

Cirurgia Robótica

O cirurgião comanda o robô através de um console. Semelhante a cirurgia laparoscópica, através de pequenas incisões são introduzidos instrumentos cirúrgicos e uma câmera 3d que permite uma visão aumentada do campo cirúrgico. Os braços robóticos permitem uma precisão de movimentos e acesso a regiões difíceis sem danificar os tecidos.

As técnicas laparoscópica e robótica reduzem o tempo de recuperação do paciente e as chances de complicações.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

