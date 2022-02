Urologista Goiânia – Hiperplasia prostática pode ser tratada com cirurgia robótica

A hiperplasia prostática é o aumento benigno do tamanho da próstata, um problema urinário comum que afeta os homens, especialmente aqueles com mais de 50 anos. Os sintomas mais comuns são: jato urinário fino e fraco, dor ao urinar, aumento do número de micções diurnas e noturnas, redução do volume urinado, incontinência urinária, sangue na urina e infecção urinária.

O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico. Caso seja indicado o tratamento cirúrgico, a cirurgia robótica é uma excelente opção. Nesse caso, é feita a remoção parcial da próstata em pacientes com próstatas muito grandes, geralmente acima de 100 gramas.

A cirurgia robótica permite uma maior precisão para acessar regiões durante o procedimento cirúrgico, maior detalhamento da imagem, cortes pequenos, melhores resultados com relação à recuperação pós-operatória, como retorno às atividades, controle da dor e menor sangramento.

Entre em contato para saber mais sobre cirurgia robótica.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

-Urologista

-Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

-Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

-Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

