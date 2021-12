Urologista Goiânia – Fique atento aos sinais do câncer de pênis

O câncer de pênis é responsável por 2% das neoplasias malignas no homem. Acomete principalmente homens com mais de 50 anos, mas pode surgir em homens mais jovens. Sua incidência está diretamente associada aos hábitos de higiene, sendo a má higiene íntima, o principal fator de risco. A infecção pelo HPV, estreitamento do prepúcio e tabagismo também são outras causas do surgimento do câncer de pênis.

Por isso, fique atento aos sinais do câncer de pênis:

-Nódulos ou verrugas no pênis ou virilha;

-Ferida ou úlcera que não cicatrizam, ou também um tumor localizado na glande, prepúcio ou corpo do pênis;

-Alteração de coloração e textura (que fica mais grossa);

-Secreções malcheirosas;

-Manchas marrom azuladas.

A prevenção do tumor é realizada facilmente com a realização de higiene íntima diária, uso de preservativo nas relações sexuais e a cirurgia de fimose.

Faça o check-up preventivo com o urologista ao menos 1 vez ao ano e caso perceba qualquer alteração no pênis, procure atendimento médico imediatamente.

Clínica URO – Urologia, Robótica e Oncologia

Nossos contatos:

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Visite nosso site: https://clinicaurogoiania.com.br/

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Conheça nossos Urologistas:

-Dr Marco Túlio Cruvinel CRM-GO 8910 / RQE: 5352

-Dr Rodrigo Cruvinel CRM-GO 10822 / RQE: 5538

-Dr Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785

Atendimento:

-Particular

-Unimed

Responsável técnico: Dr. Victor Rassi Gedda CRM-GO 19520 / RQE: 11785