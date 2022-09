Urologista Goiânia – Cuidar da saúde também é coisa de homem

A prevenção é a melhor maneira de garantir a saúde e diagnosticar doenças no estágio inicial, aumentando assim as chances de cura e diminuindo a complexidade do tratamento. O diagnóstico precoce, mesmo na ausência de sintomas, pode salvar muitas vidas.

O câncer de próstata é uma das doenças mais incidentes nos homens, sendo a segunda maior causa de morte por câncer em homens no Brasil. O acompanhamento médico preventivo é fundamental para a detecção precoce da doença. A adoção de hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e atividade física também ajudam a diminuir o risco de desenvolver o câncer de próstata e diversas doenças.

A avaliação do risco de câncer de próstata deve iniciar aos 50 anos para todos os homens, mesmo na ausência de sintomas. Homens com fatores de risco como raça negra e/ou com parentes de primeiro grau com câncer de próstata, as avaliações devem começar aos 45 anos.

Cuidar da saúde também é coisa de homem! Agende sua consulta com o urologista.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

ONCORE

Órion Business, Sala 3708, Setor Marista, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3412-8633

WhatsApp: (62) 98621-1030

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

WhatsApp: (62) 99608-9937

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

Visite nosso site: https://drleandroferro.com.br

