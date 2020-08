Urologista Goiânia – Cistos renais, devo preocupar?

A presença de cistos renais é bastante comum. Cerca de 30 a 50% das pessoas com mais de 50 anos apresentam esta condição. Os cistos podem ocorrer em um ou nos dois rins e ser de origem hereditária ou adquirida. Normalmente são assintomáticos e detectados durante exames de prevenção. São benignos e não necessitam de tratamento cirúrgico. Em alguns casos dependendo do tamanho podem comprimir as estruturas renais ou outros órgãos causando sintomas como dor lombar.

O diagnóstico diferencial é feito com exame de imagem (US e/ou tomografia).

Sempre que for identificados cistos renais eles devem ser avaliados pelo urologista e acompanhados ao longo do tempo.

