Urologia Goiânia – Você sabia que o câncer de pênis está relacionado a má higiene íntima

A limpeza é o fator mais importante para prevenção do câncer no órgão. o Brasil contabiliza mais de tem 1,6 mil amputações de pênis por ano.

Uma das causas do câncer de pênis está relacionada a má higiene íntima. A prevenção do câncer de pênis é bem simples, basta realizar diariamente a limpeza do órgão com água e sabão, principalmente após as relações sexuais e a masturbação. É fundamental que os meninos aprendam desde cedo a praticar todos os dias os hábitos de higiene íntima.

O câncer de pênis apresenta alguns sintomas, por isso fique atento. Caso surja ferida ou úlcera persistente no pênis, ou um tumor localizado na glande, prepúcio ou corpo do pênis, procure o urologista. É importante fazer o diagnóstico diferencial com algumas doenças benignas que podem apresentar as mesmas características.

O tratamento pode ser realizado através de cirurgias, radioterapia e quimioterapia. A escolha é feita com base na extensão local do tumor e do comprometimento dos gânglios inguinais.

Homens não descuidem da sua higiene íntima. Previna-se contra o câncer de pênis.

