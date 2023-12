Urologia Goiânia – PSA elevado é sinal de câncer de próstata?

O PSA (Antígeno Prostático Específico) é uma proteína produzida pelas células da próstata. Devido as suas características de marcador tumoral, pode ser um grande aliado no diagnóstico, monitorização e controle do câncer de próstata.

Dessa forma, o PSA é produzido normalmente pela próstata e, através de exames de sangue simples, é possível medir seus níveis. Quando os níveis de PSA estiverem acima do normal existe um risco de câncer de próstata.

Apesar disso, é importantíssimo destacar que apenas o PSA não é o suficiente para diagnosticar o câncer prostático, afinal, uma alteração no nível dessa proteína pode indicar outras doenças, como a hiperplasia prostática benigna, que ocorre na maioria dos homens devido ao envelhecimento.

Portanto, o PSA serve para rastrear os primeiros sinais do câncer de próstata, mas ele sozinho não oferece um diagnóstico preciso. Para tanto, é necessário que o paciente faça também o exame de toque retal, que juntamente com o exame de PSA permite diagnosticar 90% dos casos de câncer de próstata. A confirmação da doença somente é feita com a biópsia da próstata.

Sendo assim, no caso de alteração do PSA, procure um urologista para exames complementares!

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduação em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro Goiânia

