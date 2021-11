Urologia Goiânia – Homens, façam a prevenção e o diagnóstico do câncer de próstata!

Manter hábitos saudáveis podem diminuir o risco de câncer de próstata. Por isso, mantenha uma alimentação saudável, pratique no mínimo, 30 minutos diários de atividade física, mantenha o peso corporal adequado, diminua o consumo de álcool e não fume.

O câncer de próstata geralmente é assintomático no estágio inicial, dificultando o diagnóstico. Por isso a importância de realizar o diagnóstico precoce com o rastreamento da doença através do exame de sangue PSA ou com o exame de toque retal, que avalia alterações na próstata. A doença é confirmada somente com a biópsia, indicada ao encontrar alguma alteração no exame de sangue (PSA) ou no toque retal.

Homens com mais de 50 anos e sem fatores de risco e homens negros ou com histórico familiar da doença com idade acima 45 anos devem fazer todo ano o rastreamento do câncer de próstata com o urologista.

Homens façam a prevenção e o diagnóstico do câncer de próstata. Agende sua consulta com o urologista!

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

-Urologista

-Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

-Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

-Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

