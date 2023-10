Urologia Goiânia – Fique atento aos fatores de risco para câncer de próstata!

O Câncer de Próstata é o tumor que afeta a próstata, uma glândula do sistema genital masculino. É o tipo de câncer mais frequente entre os homens, depois do de pele.

Nesse sentido, é fundamental manter os exames em dia e estar atento aos fatores de risco que podem aumentar as chances de um homem desenvolver câncer de próstata.

São eles:

Idade avançada;

Histórico de câncer de próstata na família;

Sobrepeso e obesidade;

Etnia (homens com descendência africana e caribenha são mais suscetíveis);

Tabagismo;

Inflamação da próstata.

Quanto aos sintomas, destacam-se:

Presença de sangue na urina;

Dificuldade de urinar;

Diminuição do jato da urina;

Demora para começar e parar de urinar;

Vontade de urinar mais vezes que o normal.

Vale lembrar que, no estágio inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sintomas, por isso, manter os exames em dia é fundamental.

Quanto ao tratamento, existem várias modalidades que podem ser combinadas, elas incluem a radioterapia, o tratamento hormonal e a cirurgia. Mas cada caso deve ser analisado individualmente para definir quais são as melhores opções de tratamento, considerando o estágio da doença e as condições clínicas do paciente.

Faça o acompanhamento com urologista e previna-se contra o câncer de próstata.

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

