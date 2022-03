Urologia Goiânia – Cirurgia robótica no tratamento de câncer renal

A cirurgia robótica é uma alternativa inovadora e tecnológica de procedimento cirúrgico minimamente invasivo no tratamento de tumores renais.

Com a cirurgia robótica, é cada vez mais frequente o tratamento de tumores renais volumosos sem necessitar da remoção completa do rim. Antes o padrão no tratamento de câncer renal era a nefrectomia radical, retirada completa do rim. A retirada do tumor com a preservação do rim afetado, chamada de nefrectomia parcial, tem se tornado possível, com maior segurança ao paciente e resultados oncológicos eficazes com a cirurgia robótica.

As vantagens da cirurgia robótica para o tratamento cirúrgico de câncer renal são:

-Maior precisão em locais de difícil acesso;

-Visão tridimensional;

-Menor incisão e na parte inferior do abdômen;

-Maior chance de preservação completa do rim afetado

-Menor sangramento e menos dor;

-Alta hospitalar mais rápida e retorno ao trabalho e atividades normais mais cedo.

