Urologista Goiânia – Uso indiscriminado de testosterona pode trazer consequências à saúde

A testosterona é um hormônio masculino com a função de regular diversas funções do organismo. Infelizmente, vem aumentando o uso da testosterona por homens que almejam ganhar disposição e massa muscular rapidamente. No entanto, o uso indiscriminado, pode causar sérias complicações à saúde, como:

– Diminuição da produção de espermatozoides, infertilidade e impotência;

– Ginecomastia (crescimento das mamas);

– Aumento da próstata;

– Disfunções hormonais no organismo, que podem resultar até na atrofia dos testículos;

– Supressão transitória ou definitiva da função testicular;

– Parada da produção de testosterona.

– Aumento do coração e morte súbita;

– Problemas no fígado;

– Insuficiência renal;

– Policitemia e risco aumentado de trombose.

A reposição de testosterona deve ser indicada apenas em casos de Hipogonadismo masculino ou para homens com níveis baixos do hormônio causado por outra condição, desde quando bem indicada por um profissional médico.

