Urologia Goiânia – A mulher também vai ao urologista?

O urologista é visto como um médico especialista exclusivo da saúde do homem. Porém, poucos sabem que a especialidade do urologista é o aparelho gênito-urinário, isso quer dizer que ele é responsável por diagnosticar e tratar doenças nos rins, ureteres, bexiga e na uretra de homens e mulheres, adultos, idosos e crianças. Além disso o urologista também trata as doenças do sistema reprodutor masculino.

Assim como o ginecologista, o urologista também é importante na saúde do sistema urinário feminino detectando problemas que atingem a bexiga e os rins das mulheres.

Os principais problemas que podem atingir a saúde urinária das mulheres são:

Bexiga Hiperativa: condição urológica associada à necessidade súbita e urgente de urinar e também da vontade de urinar várias vezes ao dia e durante a noite. Pode estar associada também a incontinência urinária.

Incontinência Urinária: é condição em que ocorre a perda involuntária de urina.

Cistite Intersticial: é a inflamação crônica da bexiga, geralmente muito intensa, que acomete principalmente mulheres com idade de 20 a 60 anos.

Infecção Urinária: é qualquer infecção causada por bactérias, fungos e vírus que acomete o trato urinário. Provocando sintomas como dor ou ardor ao urinar e urgência para urinar.

Cálculos renais: são formações endurecidas localizadas nos rins ou nas vias urinárias, resultantes do acúmulo de cristais existentes na urina que causam dor ao passar pelo trato urinário.

Câncer de rim e câncer de bexiga: tumores associados ao tabagismo.

Agende sua consulta com o urologista. Faça seu check up urológico!

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

-Urologista

-Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

-Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

-Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Visite nosso site: https://drmarcotuliocruvinel.com.br/

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.