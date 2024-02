Urologia Aparecida de Goiânia – Conheça os tipos de nefrectomia

A nefrectomia parcial ou radical é a cirurgia indicada para o tratamento do câncer no rim. Esse procedimento pode ser feito através de diferentes técnicas, a depender da saúde geral do paciente, localização e extensão do tumor. Conheça a seguir quais são as três principais:

Cirurgia aberta: considerada a forma mais tradicional, nesse procedimento o cirurgião acessa o rim através de uma incisão feita próximo à virilha. Com isso, o profissional consegue ter a visibilidade direta da região. Por ser um procedimento mais invasivo, o tempo de recuperação, assim como os riscos, são maiores.

Nefrectomia laparoscópica: considerada uma cirurgia minimamente invasiva, essa técnica é feita com o uso de uma câmera, que é introduzida no abdômen através de pequenas incisões. Com isso, é possível visualizar as estruturas internas sem precisar de grandes cortes.

Nefrectomia robótica: considerada uma das técnicas mais avançadas, esse procedimento é feito com a assistência de um robô que permite que o cirurgião visualize o local da cirurgia e aumenta a precisão dos movimentos. Feito com pequenas incisões, esse procedimento garante uma recuperação mais rápida!

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

Atendimento:

Hospital São Silvestre

Av. das Nações Nº 616, Centro, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: 3230-2000 / 3283-2419

WhatsApp: (62) 3283-2419