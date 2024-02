Descolamento da placenta: você sabe o que é?

O descolamento de placenta é uma complicação séria durante a gravidez e ocorre quando há a separação da parede uterina antes do parto. Isso pode resultar em hemorragia e privação de oxigênio para o feto, além de dor abdominal intensa, sangramento vaginal e contrações prematuras.

É uma condição urgente que requer atenção médica imediata. Fatores de risco incluem hipertensão, trauma abdominal, idade materna avançada e tabagismo. O diagnóstico é geralmente confirmado por ultrassonografia.

O problema pode variar em gravidade, sendo leve em alguns casos, mas em outros pode ameaçar a vida tanto da mãe quanto do feto. Quanto ao tratamento, dependerá da extensão do descolamento e do bem-estar do bebê, podendo envolver repouso, monitoramento intensivo ou, em casos graves, parto prematuro.

Faça o acompanhamento da gravidez!

