Tratamento Urológico Goiânia – Álcool é inimigo ou aliado do seu desempenho sexual?

Apesar de estar enfatizado a ideia de que a bebida alcoólica é um ingrediente afrodisíaco para as relações sexuais, o álcool é um inimigo do desempenho sexual por ser um potente depressor do funcionamento do sistema nervoso central.

O consumo frequente e excessivo de bebidas alcoólicas pode provocar descontrole do eixo hormonal, levando à diminuição dos níveis de testosterona e consequentemente à impotência sexual.

Além disso, homens que fazem o uso abusivo de álcool têm diminuição na excitação e na capacidade de ereção e podem apresentar disfunções sexuais como disfunção erétil, desejo sexual hipoativo e ejaculação precoce ou retardada.

Para melhorar sua vida sexual procure um urologista!

