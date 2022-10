Tratamento de Câncer de Próstata Goiânia – Câncer de próstata é mais frequente em qual idade?

De acordo com dados publicados no Instituto Nacional do Câncer (INCA), 75% dos casos de câncer de próstata em todo o mundo ocorrem a partir dos 65 anos.

O risco de desenvolver câncer de próstata aumenta com o envelhecimento do homem. Apesar de também afetar jovens, inclusive abaixo dos 40 anos, o risco aumenta significativamente após os 50 anos, correspondendo a 40% dos tumores nessa faixa etária.

Por isso, se você tem mais de 50 anos faça a prevenção anual do câncer de próstata. Se você tem histórico da doença na família ou pertence a raça negra, o acompanhamento com o urologista deve se iniciar mais cedo, aos 45 anos.

Quando foi a sua última consulta com o urologista?

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro Goiânia

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Acesse o site: https://drmarcotuliocruvinel.com.br

Dr Marco Túlio Cruvinel, Dr Marco Túlio Urologista, Urologista Goiânia, Urologia Goiânia, Consulta com Urologista Goiânia Cirurgia robotica Goiânia, Câncer de próstata Goiânia, Tratamento do câncer de próstata Goiânia, Exame de toque retal Goiânia, Exame de psa Goiânia, exame de próstata Goiânia, Prevenção câncer de próstata Goiânia, Especialista em Cirurgia Robótica Goiânia