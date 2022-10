Tratamento de Câncer de Próstata em Goiânia – Exame de PSA para identificar o câncer de próstata

O exame do antígeno prostático específico (PSA) é um exame de sangue que avalia o nível de PSA em ng/ml.

À medida que aumenta o nível de PSA também aumenta a possibilidade de ter câncer de próstata. Quando o valor do PSA é de 2,5 ng/ml ou superior são avaliados fatores como idade do paciente, o volume da próstata, entre outros para decidir sobre prosseguir com a investigação ou não.

Algumas atividades podem aumentar os níveis de PSA e não devem ser feitas de 3 a 4 dias antes da coleta do sangue. São elas: exame de toque, masturbação / relação sexual e atividades montadas (moto, bicicleta, cavalo).

A Sociedade Brasileira de Urologia reitera que o exame de PSA isolado não é seguro para o diagnóstico de câncer de próstata, por isso, recomenda-se a realização do exame de toque anualmente, independentemente do valor do PSA.

A confirmação do câncer de próstata é feita somente com a realização da biópsia da próstata.

