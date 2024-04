Tomografia: 5 doenças que esse exame ajuda a identificar!

A tomografia é uma avançada tecnologia de imagem que emprega raios-X para fornecer detalhadas representações do corpo humano, desempenhando um papel essencial na detecção precoce e precisa de diversas patologias.

Aqui estão cinco doenças em que a tomografia desempenha um papel crucial no diagnóstico:

Câncer

Esse exame possibilita a visualização de tumores, avaliando seu tamanho, localização e possível disseminação para outras partes do corpo.

Doenças cardiovasculares

A tomografia permite identificar obstruções, placas de gordura e outros problemas, sendo uma ferramenta importante no diagnóstico da doença arterial coronariana e na detecção de aneurismas.

Doenças pulmonares

Identifica condições como pneumonia, tuberculose e fibrose pulmonar, avaliando a extensão da doença e monitorando a eficácia do tratamento.

Doenças cerebrais

A tomografia permite um diagnóstico preciso de tumores cerebrais, acidentes vasculares cerebrais (AVC) e hemorragias, além de acompanhar a evolução do tratamento.

Doenças ósseas e articulares

Esse exame auxiliando no diagnóstico, planejamento do tratamento e no monitoramento de doenças como fraturas, osteoporose e artrite.

