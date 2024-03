Tirzepatida emagrece?

A Tirzepatida é um medicamento injetável subcutâneo usado semanalmente que atua simulando a ação de dois hormônios: o GLP-1 e o GIP. Apesar de sua principal função ser o tratamento de Diabetes tipo 2, pesquisas têm demonstrado que o medicamento também promove a perda de peso, pois ele atua reduzindo o apetite, atrasando o esvaziamento gástrico e aumentando a sensação de saciedade.

Um estudo publicado no The New England Journal of Medicine, por exemplo, foi capaz de verificar a eficácia do medicamento no emagrecimento.

A pesquisa foi realizada por 72 semanas com 2.539 pessoas com obesidade que usaram Tirzepatida. Os indivíduos estudados não tinham diabetes, pesavam mais de 104kg e possuíam IMC médio de 38.

Durante o estudo, os pacientes foram divididos em grupos que usava placebo e outros que usavam o medicamento em doses semanais de 5mg, 10mg e 15mg.

Pacientes que usaram a Tirzepatida com doses de 5mg, 10mg e 15mg, tiveram percentual de perda média de peso de 15%, 19,5% e 20,9%.

A Tirzepatida atualmente é o fármaco aprovado com melhores resultados de emagrecimento! Lembrando que os resultados são individualizados!

