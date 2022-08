Tesouro saldou no mês de julho R$ 400,56 milhões em débitos de estados

O governo federal pagou 400,56 milhões de reais em atraso à dívida nacional em julho, segundo o Relatório de Garantias Sindicais em Operações de Crédito e Recuperação de Contragarantia, divulgado hoje (8) pelo Tesouro Nacional. Destes, 162,95 milhões de reais são a dívida em aberto de Minas Gerais; 106,67 milhões de reais do Rio de Janeiro; 77,46 milhões de reais de Goiás e 53,47 milhões de reais do Rio Grande do Sul.

Este ano, dívidas de 5,02 bilhões de reais foram pagas pela UE. Os principais vencedores foram Minas Gerais (1,97 bilhão de reais), Rio de Janeiro (1,9 bilhão de reais) e Goiás (723,04 milhões de reais). Rio Grande do Sul (399,23 milhões de reais) e Rio Grande do Norte (15,5 milhões de reais) também aparecem na lista de entidades que honrarão suas garantias em 2022.

Desde 2016, o governo federal pagou 46,93 bilhões de reais em dívida garantida. Além do relatório mensal, o Tesouro Nacional também disponibiliza dados sobre o Grupo de Garantia de Aceitação.

As garantias representam ativos fornecidos pela União representados pelo Tesouro Nacional para cobrir eventuais inadimplências em empréstimos e financiamentos por estados, municípios e outras entidades junto a bancos nacionais ou instituições estrangeiras como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (Banco Interamericano de Desenvolvimento ). Como fiador do negócio, foi informado pelos credores de que determinada parte do contrato não havia sido paga.

Se uma entidade deixar de cumprir suas obrigações dentro de um período especificado, o Departamento do Tesouro compensará o inadimplemento, mas deduzirá o valor que bloquearia as transferências federais ordinárias enquanto bloqueia novos financiamentos. No entanto, em alguns casos, a execução de uma contragarantia é impedida por meio de sistema de recuperação fiscal ou por decisão judicial de suspensão da execução.

Em 2022, a UE retirou 29,35 milhões de reais de contragarantia. O valor integral refere-se à dívida paga pelo Rio Grande do Norte.