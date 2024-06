Serviços no Brasil crescem 0,5% de março para abril, segundo IBGE

Follow on X

O IBGE divulgou que o volume de serviços no Brasil cresceu 0,5% entre março e abril. Este é o segundo mês de crescimento consecutivo, após um aumento de 0,7% de fevereiro para março.

A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) revelou que o setor cresceu 5,6% em abril comparado ao mesmo mês do ano passado, 2,3% no acumulado do ano e 1,6% nos últimos 12 meses. Três das cinco atividades analisadas tiveram alta: transportes (1,7%), outros serviços (5,0%) e informação e comunicação (0,4%).

Serviços profissionais, administrativos e complementares caíram 1,1%, e serviços prestados às famílias, 1,8%. O índice de atividades turísticas subiu 2,3%, superando os níveis pré-pandemia.

A receita nominal do setor aumentou 1,1% em relação a março, 8,9% comparado a abril de 2023, 6,3% no acumulado do ano e 5,2% nos últimos 12 meses.