Seios grandes te incomodam?

A mamoplastia redutora pode ser a solução para quem sofre com desconfortos físicos e emocionais causados por seios grandes, pois proporciona não apenas melhorias estéticas, mas também uma melhor qualidade de vida.

A cirurgia remove o excesso de gordura, tecido glandular e pele das mamas, aliviando alguns incômodos, como dores nas costas, pescoço e ombros, além de que melhora a postura e a capacidade de realizar atividades físicas.

Nos primeiros 15 dias, é importante evitar esforços físicos intensos e não levantar os braços acima da linha dos ombros. O uso de um sutiã cirúrgico por pelo menos 30 dias é recomendado para sustentar os seios e minimizar o inchaço.

Os resultados são visíveis quase que imediatamente, embora o inchaço e as manchas arroxeadas possam persistir por alguns dias. As cicatrizes ficam discretas, localizadas na linha do biquíni, e tendem a se tornar praticamente imperceptíveis após um ano.

