Riscos e benefícios da cirurgia plástica: uma análise detalhada!

A cirurgia plástica pode oferecer benefícios significativos, incluindo melhorias na aparência, na autoestima e até mesmo na funcionalidade física. Procedimentos como a reconstrução mamária após mastectomias ou a correção de deformidades podem ter impactos positivos profundos na qualidade de vida dos pacientes.

No entanto, como qualquer intervenção cirúrgica, também envolve riscos. Complicações potenciais incluem infecções, sangramentos, reações adversas à anestesia e insatisfação com os resultados.

É importante se informar e discutir todas as suas preocupações com o cirurgião antes do procedimento. Além disso, os resultados podem variar devido a fatores como a idade do paciente, tipo de pele e a habilidade do profissional.

Por isso, é essencial escolher um cirurgião plástico certificado e experiente. Pacientes devem também considerar o pós-operatório e os cuidados necessários para uma recuperação segura, como seguir todas as instruções médicas e comparecer a todas as consultas de acompanhamento.

Agende sua consulta com o cirurgião plástico!

Dr. Reyner Abrantes Stival – Cirurgião Plástico em Brasília e em Goiânia

CRM-DF 19495 | RQE 18785 | CRM-GO 17368 | RQE 16154

Especialista em Cirurgia Plástica e Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – SBCP.

Agende sua consulta:

(61) 99863-4308

Locais de atendimentos:

R&E – Cirurgia Plástica e Estética Avançada

Águas Claras Shopping, Sala 319, Águas Claras, Brasília, DF.

Hospital Master

Rua 1123, N° 232 – St. Marista, Goiânia, GO.