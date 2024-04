Reconhecendo o Invisível: como identificar o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT)!

Você já se sentiu preso em um momento do passado, revivendo uma e outra vez, como se fosse um filme que não consegue parar? Sentimentos intensos, flashbacks, pesadelos, e uma sensação constante de alerta podem ser sinais do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), uma resposta profunda do nosso psiquê a experiências que nos marcaram profundamente.

Se você reconhece esses sinais em si mesmo ou em alguém querido, é crucial buscar ajuda profissional com um psiquiatra. O TEPT é complexo, mas com o suporte certo, a recuperação é possível.

O tratamento do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) é multifacetado, abrangendo abordagens psicoterapêuticas (Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), Terapia de Exposição), medicamentosas, e suporte de técnicas complementares, ajustadas conforme a necessidade do indivíduo.

Se reconheceu alguns desses sinais procure ajuda de um psiquiatra!

