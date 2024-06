Receita federal cresce 10,46% em maio e alcança R$ 202,98 bilhões, recorde histórico

A Receita Federal anunciou nesta terça-feira (25) que a arrecadação da União com impostos e outras receitas alcançou um recorde histórico de R$ 202,98 bilhões em maio. Esse valor representa um aumento real de 10,46%, ajustado pelo IPCA, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Este é o maior valor arrecadado em um mês de maio desde o início da série histórica em 1995. Além disso, a arrecadação acumulada de janeiro a maio de 2024 atingiu R$ 1,09 trilhão, refletindo um crescimento real de 8,72%.

Os dados completos estão disponíveis no site da Receita Federal. As receitas administradas pelo órgão totalizaram R$ 196,68 bilhões em maio, um aumento real de 10,4%.

O crescimento na arrecadação foi impulsionado por variáveis macroeconômicas e atividades produtivas. Contribuíram também a tributação dos fundos exclusivos, a atualização de bens e direitos no exterior e a reoneração do PIS/Cofins sobre combustíveis.

Entretanto, a arrecadação foi impactada negativamente pela calamidade no Rio Grande do Sul, que enfrenta seu pior desastre climático, com enchentes que afetaram 478 dos 497 municípios do estado, impactando 2,4 milhões de pessoas.

“Se desconsiderarmos os pagamentos atípicos, o crescimento real seria de 5,71% no acumulado e 7,14% em maio”, informou a Receita Federal.

O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, explicou que a perda de arrecadação devido à calamidade no RS foi de R$ 4,4 bilhões, com deferimento de tributos em municípios afetados.

A arrecadação do IRRF sobre rendimentos de capital cresceu 6,46% em maio, somando R$ 8,22 bilhões. No acumulado do ano, a arrecadação chegou a R$ 52,85 bilhões, um aumento real de 25,08%, com R$ 12,1 bilhões oriundos da tributação de fundos exclusivos.

A regularização de bens e direitos no exterior também contribuiu significativamente, com R$ 7,26 bilhões arrecadados em maio.

A reoneração do PIS/Pasep sobre combustíveis ajudou a evitar perda de arrecadação, resultando em um aumento de 11,74% na arrecadação conjunta do PIS/Pasep e Cofins, totalizando R$ 40,52 bilhões em maio.

A Receita Previdenciária arrecadou R$ 263,97 bilhões de janeiro a maio, um crescimento real de 5,92%, impulsionado pelo aumento da massa salarial.

Os indicadores macroeconômicos apresentados pela Receita Federal, como o crescimento de 4,9% nas vendas de bens e 5,6% nos serviços em abril, além do aumento da produção industrial e da massa salarial, explicam o bom desempenho da arrecadação.

“Esses indicadores positivos explicam o crescimento da arrecadação em relação ao ano passado, com uma trajetória de crescimento real de 8% e nominal de 12%”, finalizou Claudemir Malaquias.