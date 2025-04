Quero fazer laqueadura no parto: quais são os critérios e como se planejar?

5/5 - (4 votos)

A realização da laqueadura no momento do parto é um direito garantido por lei, mas requer planejamento prévio. A mulher deve expressar sua vontade com antecedência mínima de 60 dias antes do parto, não precisa do consentimento do parceiro, porém precisa atender a critérios legais, como ter 21 anos ou dois filhos vivos.



A avaliação médica no momento do parto também é essencial para garantir que a cirurgia possa ser feita com segurança, sem comprometer a saúde da paciente.



Essa é uma decisão importante e definitiva, por isso deve ser discutida com o obstetra ainda durante o pré-natal.



Com orientação correta, é possível tomar uma decisão consciente e tranquila sobre o planejamento reprodutivo.

