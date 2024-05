Quais as vantagens dos medicamentos análogos do GLP-1 para obesidade

Diante do aumento nos diagnósticos de obesidade e diabetes e o impacto negativo dessas doenças na saúde surgiu a importância de desenvolver novas terapias. É de conhecimento geral que uma alimentação balanceada e exercícios regulares são os pilares do tratamento, entretanto certos medicamentos podem ser essenciais no manejo dessas condições.

O GLP-1, é um hormônio produzido pelo nosso intestino que ajuda a regular o apetite e melhorar o controle glicêmico. Os análogos de GLP-1 são medicamentos que agem de forma semelhante ao hormônio natural. Arrasta para o lado e conheça as vantagens desses medicamentos:

Como agem os medicamentos análogos de GLP-1

-Sinalizam ao cérebro saciedade, diminuindo o apetite.

-Aumentam a produção de insulina,

-Inibem a secreção de glucagon

-Reduz a produção de glicose no fígado.

Resultados:

Reduzem significativamente o peso e gordura corporal, contribuindo para o tratamento da obesidade.

Estes medicamentos representam um avanço na medicina, e associados com alimentação saudável e prática de exercícios físicos promovem grande perda de peso e de gordura ajudando pacientes a alcançar um melhor controle sobre sua saúde de forma mais eficaz.

Dr. José Paulo Resende

Médico com foco em emagrecimento e performance esportiva

CRM-GO 23.431

