Psiquiatria Rio de Janeiro – BBB, Yasmin Brunet e compulsão alimentar: os gatilhos e como lidar com o transtorno.

Um dos assuntos mais comentados é a relação da sister Yasmin Brunet e a comida. A modelo sofre de compulsão alimentar e estar confinada só intensificou esse transtorno.

O que é compulsão alimentar?

A compulsão alimentar é quando ocorre o consumo excessivo de alimentos em curtos períodos, muitas vezes associada a falta de controle. Isso acontece para compensar alguns sentimentos, como estresse, ansiedade, tristeza.

Gatilho 1 – Pressão estética

A pressão estética, exacerbada em ambientes como o BBB, pode desencadear compulsões alimentares. A busca por padrões inatingíveis pode gerar ansiedade, levando a comportamentos alimentares prejudiciais.

Gatilho 2 – Comparação social

A constante exposição a corpos ‘ideais’ no BBB e nas redes sociais pode levar à comparação social. Esse gatilho pode desencadear sentimentos de inadequação, contribuindo para a compulsão alimentar.

Gatilho 3 – Competição e estresse

A competição intensa no BBB pode aumentar os níveis de estresse, o que pode desencadear a compulsão alimentar como uma forma de lidar com as emoções negativas.

Como lidar com a compulsão alimentar?

Autoconhecimento

Ao entender os próprios gatilhos é possível antecipar situações desencadeadoras e adotar estratégias preventivas.

Buscar apoio profissional

Pessoas que têm compulsão alimentar precisam ter acompanhamento profissional. O tratamento geralmente é através de psicoterapia e ansiolíticos.

Mindfulness e Equilíbrio

São estratégias para desenvolver uma relação mais consciente com a alimentação podendo ajudar a reduzir a compulsão.

A jornada de lidar com a compulsão alimentar é única.

Compreender os gatilhos, buscar apoio profissional e adotar estratégias conscientes são passos importantes na busca por um relacionamento mais saudável com a comida.

