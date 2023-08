Psiquiatra Rio de Janeiro – Sabia que a dependência química é considerada um transtorno mental?

A dependência química é uma condição complexa que afeta milhões de pessoas no mundo. Ela altera a química cerebral, afetando áreas responsáveis pelo prazer, motivação e controle dos impulsos e, assim como outras doenças mentais, pode ser influenciada por fatores genéticos, ambientais e psicossociais.

Buscar ajuda profissional é crucial e a psiquiatria desempenha um papel fundamental no diagnóstico, oferecendo apoio, compreensão e orientação especializada. Os tratamentos podem incluir abordagens terapêuticas, como psicoterapia individual e em grupo, além do uso de medicamentos específicos para controlar os sintomas de abstinência e reduzir os impulsos aditivos.

A compreensão da dependência química como um transtorno mental é crucial para desmistificar a condição e, com apoio adequado, é possível superá-la e alcançar uma vida saudável.

Se você está passando por isso ou conhece alguém que precisa de ajuda, entre em contato.

