Prótese peniana uma alternativa para quem sofre de disfunção erétil!

A disfunção erétil, também chamada de impotência sexual, é uma condição caracterizada pela incapacidade de alcançar e manter uma ereção por tempo suficiente para ter relações sexuais. Ela pode ter causas físicas ou psicológicas e, para muitos homens, é responsável por causar um grande impacto negativo na qualidade de vida e autoestima.

Felizmente, hoje existem alternativas de tratamento para esse problema, incluindo a Prótese Peniana, que é eficaz até mesmo para pacientes com disfunção erétil grave.

Existem dois tipos principais: as maleáveis e as infláveis. As próteses maleáveis consistem em um par de tubos flexíveis implantados cirurgicamente no pênis. Este tipo mantém o pênis em uma condição semi-rígida, permitindo ao paciente simplesmente ajustar a posição quando necessário para a atividade sexual.

Já as próteses infláveis representam uma opção mais avançada e tecnológica. Elas envolvem a implantação de um cilindro metálico dentro da bolsa escrotal que permite que controle da ereção de maneira mais precisa.

A Prótese peniana restaura a capacidade de manter a ereção e garante diversos outros benefícios:

Aumento da autoestima;

Melhora da saúde sexual;

Mais bem-estar e qualidade de vida.

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

