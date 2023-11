Proposta do Governo de Goiás para fortalecer a cadeia do leite com FCO especial

Com o intuito de fortalecer a cadeia do leite em seu território, o Governo de Goiás apresentou ao Ministério do Desenvolvimento Regional uma iniciativa inovadora: a criação de uma linha de crédito específica para a bovinocultura leiteira, dentro do escopo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). O FCO Leite, com taxas de juros mais vantajosas e um período mais longo de carência para pagamento, visa impulsionar projetos no setor, concentrando esforços no aprimoramento genético do rebanho.

A proposta para a criação do FCO Leite está agendada para ser avaliada pelo Conselho Deliberativo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel/Sudeco) em meados de dezembro. Segundo os termos apresentados, essa nova linha de crédito deverá aplicar as mesmas taxas de juros praticadas pelo FCO Verde, aproximadamente 7% ao ano, e estabelecer um prazo de pagamento de até 15 anos, com uma carência de quatro anos não inclusa no período total do financiamento. Além disso, a solicitação contempla a aplicação de taxa de juros zero para a aquisição de material genético.

O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende, destaca: “Nosso objetivo principal é fomentar o desenvolvimento genético do rebanho leiteiro goiano. Temos fazendas de referência internacional em genética de ponta, mas o desafio é democratizar o acesso a esse material. Investir em genética de qualidade é fundamental para aumentar o valor agregado do nosso produto, seja o leite ou o animal, sendo um fator crucial para a sustentabilidade da cadeia.”

Para garantir os recursos necessários, já estão alocados R$ 300 milhões do FCO, reservados exclusivamente para projetos voltados ao segmento. O secretário da Retomada e presidente do Conselho de Desenvolvimento do Estado (CDE), César Moura, afirma: “A estimativa é beneficiar cerca de 2.500 pequenos produtores goianos com o FCO Leite, uma iniciativa do governador Ronaldo Caiado que a Sudeco já demonstrou interesse em estender para todos os estados da região.”

Além da proposta de crédito, outra frente de ação do Governo de Goiás para fortalecer a produção de leite no estado é o investimento no Centro de Biotecnologia em Reprodução Animal (Biotec) da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Com previsão de aportes de R$ 300 milhões, a unidade, integrante do Arranjo Produtivo Local (APL) do Leite, oferece assistência técnica na área reprodutiva às pequenas propriedades, de forma gratuita, abrangendo desde a análise e preparo do rebanho até a inseminação de embriões e acompanhamento in loco.